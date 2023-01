POL-PB: Karambolage mit fünf Verletzten - Vier Autos demoliert - Vermutlich Drogeneinfluss

Salzkotten (ots) - (mb) Die Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hatte am Mittwoch schwere Verletzungen eines Elektrorad-Fahrers zur Folge. Ein 23-jähriger Volvo-Fahrer fuhr gegen 13.00 Uhr auf einem Seitenarm der Verner Straße zur Ferdinand-Henze-Straße und bog an der Einmündung nach links in Richtung Verner Straße (L636) ab. Der 43-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Ferdinand-Henze-Straße aus Richtung Verner ...

mehr