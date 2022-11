Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 313, vom 12.11.2022 -Nachtrag-

Kreis Heinsberg (ots)

Waldfeucht, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 01:46 Uhr, befuhren ein Kleintransporter sowie ein Pkw die Landstraße Nr. 228, aus Richtung Heinsberg kommend, in Richtung Waldfeucht-Selsten. Ca. 500m vor der Ortslage Waldfeucht-Selsten wurden beide Verkehrsteilnehmer von einem weißen Pkw der Marke "Kia" mit hoher Geschwindigkeit überholt. Beim Überholvorgang kam der weiße Kia in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der 23-jährige Pkw- Fahrer aus dem Pkw geschleudert. Vor Ort konnte durch den eingesetzten Notarzt nur noch der Tod des Fahrers festgestellt werden. Der Pkw wurde durch den Aufprall total zerstört. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung musste die Landstraße Nr. 228 in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell