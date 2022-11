POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Wildenrath (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Lagerraum einer Tankstelle in der Heinsberger Straße ein und stahlen Tabakwaren. Nach ersten Erkenntnissen transportierten sie ihre Beute in einem grauen oder silbernen Transporter ab. Das Fahrzeug hatte einen weißen Schriftzug auf der Schiebetür an der rechten Fahrzeugseite. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend (08. November) gegen 20.30 Uhr. ...

