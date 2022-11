Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere PKW geöffnet

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Im Stadtgebiet öffneten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (09. November) auf Donnerstag (10. November) mehrere PKW und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Im Alsterweg entwendete ein unbekannter Mann einen Fahrzeugschein sowie zwei Parfums. Er wurde um kurz nach 1 Uhr bei der Tatausübung videografiert. Er war schlank, dunkel gekleidet und hatte eine dunkle Hautfarbe. Auf der Donaustraße wurden kurz danach gleich drei unbekannte Personen dabei videografiert, wie sie ebenfalls ein Fahrzeug öffneten und eine Winterjacke mitnahmen, die später in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Einer der Täter trug eine auffällige Jogginghose mit drei weißen Streifen. Alle Männer waren schlank und waren mit dunklen Oberteilen bekleidet. Münzgeld und ein Ladekabel erbeuteten Diebe aus einem an der Hilfarther Straße abgestellten PKW. Hier lag die Tatzeit zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, prüft nun die zuständige Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat. Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell