Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 313 vom 12.11.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Heinsberg-Lieck - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Ein 87-jähriger Mann aus Heinsberg befuhr am Freitag, 11.11.2022, gegen 13:30 Uhr den Seeweg aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung Ringstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Pkw die Ringstraße aus Richtung Horster Weg kommend in Richtung Kolpingstraße/Waldfeuchter Straße. Im Einmündungsbereich Seeweg/Ringstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurden der Fahrradfahrer lebensgefährlich und der Pkw-Führer leicht verletzt. Der 87-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Aachen zugeführt Die Ringstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat Heinsberg nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

Straftaten:

Geilenkirchen - Einbruch in Wohnung

Zwischen Donnerstag, 10.11.2022, 14:00 Uhr und Freitag, 11.11.2022, 10:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Herzog-Wilhelm-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein PC entwendet.

Erkelenz - Einbruch in Doppelhaushälfte

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 10.11.2022, 17:30 bis Freitag, 11.11.2022, 08:05 Uhr in ein Haus auf dem Ahornweg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Gangelt-Birgden - Diebstahl eines Kleintransporters

In der Zeit von Donnerstag, 10.11.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 11.11.2022, 06:00 Uhr wurde ein auf der Straße Starzend abgestellter Kleintransporter entwendet.

Heinsberg-Porselen - Kleintransporter entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 11.11.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 12.11.2022, 00:20 Uhr einen auf der Dremmener Straße abgestellten Kleintransporter.

Waldfeucht - Aufbruch von zwei Kleintransportern

Auf der Mühlenstraße wurden in der Nacht von Donnerstag, 10.11.2022 auf Freitag 11.11.2022 zwei Kleintransporter gewaltsam geöffnet. Aus beiden Fahrzeugen wurde ersten Erkenntnissen zufolge das Zündschloss entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell