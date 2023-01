Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Handwerker in Dormagen unterwegs - Die Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (05.01.), gegen 13 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnungstür eines lebensälteren Dormageners an der Claudiusstraße. Mit der Geschichte, er müsse im Auftrag der Stadt Dormagen die Abflüsse kontrollieren, gelangte er zunächst in die Räumlichkeiten des Seniors. Da diesem aber nach einer Weile das Ganze sehr merkwürdig vorkam, verwies der den Unbekannten der Wohnung.

Als er gegangen war, stellte der Dormagener fest, dass aus dem Wohnzimmer Bargeld entwendet worden war. Er informierte umgehend die Polizei. Der Unbekannte, der sich als Mitarbeiter der Stadt Dormagen ausgegeben hatte, soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein und hatte kurze dunkle Haare. Er war unter anderem bekleidet mit einer blauen Hose und trug einen Ausweis um den Hals.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Tatverdächtigen und gegebenenfalls einen Komplizen an der Claudiusstraße in Dormagen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kriminelle versuchen auf ganz unterschiedlichen Wegen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Die Masche des vermeintlichen Stadtmitarbeiters ist eine von vielen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie Fremde nicht einfach in Ihre Wohnung! Schauen Sie nach Möglichkeit erst durch den Türspion oder ein Fenster, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie diese öffnen. Hilfreich ist auch ein vorgelegter Sperrriegel. - Bei Amtspersonen lassen Sie sich grundsätzlich den Dienstausweis zeigen und rufen gegebenenfalls selbst bei der Behörde an, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Wichtig: Suchen Sie die Nummer dazu selbst heraus. - Lassen Sie Handwerker nur dann ins Haus, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke! - Ist ein Besucher allzu zudringlich, machen Sie auf sich aufmerksam: Sprechen Sie ihn laut an, rufen sie gegebenenfalls um Hilfe. - Kommt Ihnen ein Anliegen verdächtig vor oder sind Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden, informieren Sie die Polizei. Sie erreichen die Polizei Rhein-Kreis Neuss entweder unter der 02131 300-0 oder über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell