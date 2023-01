Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker rauben Schmuck - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (04.01.), gegen 13:40 Uhr, klingelten an der Adolfstraße drei unbekannte Männer an der Wohnungstür eines lebensälteren Paares. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadt aus und behaupteten, auf einer Baustelle in der Nähe zu arbeiten. Dort habe es einen Rohrbruch gegeben, der sich auch auf die Rohrleitungen im Haus auswirken könne; dies wolle man nun kontrollieren.

Mit dieser Geschichte erschlich sich das Trio Zutritt zur Wohnung der beiden Senioren. Hier allerdings wollten sie in jedes Zimmer schauen. Dabei fasste einer der drei die Seniorin am Arm und begleitete sie sowohl ins Badezimmer und in die Küche. Dort verwickelte er sie in ein Gespräch. Ihr Ehemann wollte das Betreten des Wohnzimmers durch einen weiteren angeblichen Handwerker verhindern, wurde aber kurzerhand zur Seite geschoben.

Als er erkannte, dass auch jemand ins Schlafzimmer gegangen war, wurde es dem Wohnungsinhaber zuviel und er sprach den Mann an. Daraufhin verließ das Trio fluchtartig die Wohnung, allerdings mit einer Schmuckschatulle, die ihnen nicht gehörte.

Die drei Unbekannten sollen circa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Sie waren von kräftiger Statur und wurden als "südländisch" aussehend beschrieben. Sie sollen normale Alltagskleidung getragen haben.

Das lebensältere Paar erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden nun durch das Kriminalkommissariat 12 aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

"Das kann mir aber nicht passieren!" sagt sich sehr leicht. Betrüger kommen in verschiedenen Rollen daher, die sie gut spielen. Ihr Repertoire dabei ist groß, es reicht vom falschen Handwerker bis zum falschen Polizeibeamten. Die Geschichten, die sie erzählen, sind vielfältig, haben aber eines gemeinsam: Am Ende soll das unter Druck gesetzte Opfer Geld oder Wertgegenstände hergeben. Der beste Schutz ist, sich die Maschen der Betrüger bewusst zu machen und so vielleicht auch im Ernstfall gleich zu erkennen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/37640/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell