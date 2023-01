Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe erbeuten hochwertige Königsketten

Meerbusch (ots)

Zwei Trickdiebe erbeuteten am Mittwochnachmittag (04.01.), gegen kurz nach 17:00 Uhr, in einem Ladengeschäft hochwertige Königsketten.

Die Männer hatten sich in dem Geschäft an der Witzfeldstraße zwei Ketten zur Anprobe aushändigen lassen. Während einer der Männer vor die Tür ging und eine Zigarette rauchte, verblieb der zweite Mann zunächst im Verkaufsraum. In einem günstigen Moment verließ er das Ladenlokal mit dem Schmuck und beide Männer liefen davon.

Der Ladenbesitzer nahm die Verfolgung auf und konnte gemeinsam mit Passanten einen der Täter in einem Garagenhof an der Oststraße stellen. Einsatzkräfte nahmen den 42 Jahre alten Mann aus Wuppertal, der während des Diebstahls vor der Ladentür gewartet hatte, vorläufig fest. Der bereits mehrfach in Erscheinung getretene Tatverdächtige führte eine im Hosenbund griffbereite Softair Pistole und geringe Mengen Rauschgift mit sich.

Er war bereits tags zuvor in dem Geschäft und hatte sich nach Schmuck erkundigt.

Der zweite Täter, ein circa 185 Zentimeter großer Mann mit khakifarbener Jacke, Mütze, Handschuhen und einer schwarzen medizinischen Mund-Nasen-Maske konnte nicht mehr angetroffen werden. Auch die Beute blieb bislang verschwunden.

Der Festgenommene wurde zwischenzeitlich nach Prüfung der Haftgründe wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell