Polizei Paderborn

POL-PB: Autodiebe auf Fahndungsfotos

Paderborn (ots)

(mb) Nach einer Körperverletzung und einem Autodiebstahl sucht die Polizei zwei Tatverdächtige mit Hilfe von Fahndungsfotos.

Die beiden unbekannten Männer stehen im Verdacht, Ende Oktober 2022 einen 37-jährigen Mann in Paderborn angegriffen und mehrfach geschlagen zu haben. Das Opfer ging zu Boden. Vermutlich gelangte Autoschlüssel des Opfers bei der Auseinandersetzung in die Hände der Täter. Wenig später wurde das Auto, ein 1er BMW, entwendet. Das Fahrzeug konnte Anfang November im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz von der Polizei sichergestellt und an den Besitzer zurückgegeben werden.

Die Polizei hat Fotos aus einer Überwachungskamera gesichert, die beide Tatverdächtige zeigen. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/97225.

Die Polizei fragt: Wer kennt eine oder beide abgebildeten Personen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort der jungen Männer machen?

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell