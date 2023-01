Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gewinnversprechen mit Folgen

Polizei ermittelt und warnt vor Betrugsmasche

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Trickbetrüger in den zurückliegenden Tagen eine 80 Jahre alte Seniorin ins Visier genommen und 500 Euro erbeutet.

Gleich mehrmals meldeten sich die Kriminellen telefonisch bei der Dame aus Darmstadt, bauten ein Vertrauensverhältnis auf und gaukelten ihr vor, eine hohe Geldsumme gewonnen zu haben. Um den Gewinn zu erhalten und sogar noch erhöhen zu können, müsse sie vor der Transaktion jedoch noch Gutschein-Codes in Höhe von 500 Euro telefonisch mitteilen. Die arglose 80-Jährige ging den Unbekannten auf den Leim, kaufte die Gutscheine in einem Kiosk und teilte den Tätern die Codes mit. Erst als die Dame ein zweites Mal in dem Kiosk erschien um weitere Gutscheinkarten zu kaufen, flog der Schwindel dank des aufmerksamen Kioskbesitzers auf, der die Polizei informierte.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 23 von der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler nehmen die aktuelle Tat zum Anlass und warnen wiederholt vor solchen Maschen: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie über Telefon von einem Gewinn erfahren und dafür erst Geld oder, wie in diesem Fall Gutschein-Codes, überweisen müssen.

