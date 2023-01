Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Diebe entwenden Auto aus der Einfahrt

Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

In der Nacht zum Freitag (27.1.) entwendeten Kriminelle einen schwarzen Toyota Land Cruiser aus der Waldstraße. Das Auto stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses, als die Diebe es auf bislang ungeklärte Weise entwendeten. Zur Tatzeit war das Kennzeichen DA-EG 1281 an dem Auto angebracht. Das Auto hat nach momentanem Kenntnisstand einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Autos haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell