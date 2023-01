Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 49-Jähriger durch Stich verletzt

Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Wohnung im Junkersweg wurden Polizeibeamte am Donnerstagabend (26.1.) gegen 20.15 Uhr gerufen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde bei dem Streit ein 49 Jahre alter Mann durch einen Messerstich erheblich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und nahm eine 46 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen standen beide Streitbeteiligte unter dem Einfluss von Alkohol. Bei der Festgenommenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, die das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo übernommen hat, dauern derweil an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

