Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach

Michelstadt: Unbekannte Täter brechen in Gaststätte und Tanzschule ein

Polizei bittet um Hinweise

Erbach / Michelstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (27.10.) auf Freitag (28.10.) wurde eine Gaststätte auf dem Marktplatz in Erbach zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einen Tresor. Hiernach entkamen sie unerkannt. Das Stehlgut beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro.

In einem anderen Fall brachen Kriminelle zwischen Freitag (21.10.) und Samstag (29.10.) in eine Tanzschule in der Kellereibergstraße in Michelstadt ein. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen eine Geldkassette mitsamt Inhalt. Das Stehlgut wird auf 500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Gebäude auf 800 Euro.

Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 21. Zu beiden Taten suchen die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Kripo in Erbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell