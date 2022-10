Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Café gesucht

Kriminelle brechen Spielautomaten auf

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30.10.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Café am Gabelsberger Platz abgesehen. Zwischen 0.30 Uhr und 8.15 Uhr gelangten die Kriminellen in die Räumlichkeiten der Lokalität. Hier hebelten sie zwei dort aufgestellte Geldspielautomaten auf und entnahmen die Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute ergriffen sie im Anschluss unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

