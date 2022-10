Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Freitag (14.10.) gegen 14:00 Uhr und Sonntag (16.10.) gegen 17:00 Uhr, kam es in der Bert-Brecht-Straße in Höhe der Hausnummer 12 in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den ordnungsgemäß abgestellten PKW, einen weißen Ford Focus Kombi, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 - 40060 entgegen.

