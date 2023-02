POL-F: 230223 - 0239 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch (22. Februar 2023) saß saß ein 34-Jähriger gegen 16:40 Uhr auf einer Bank in der Kaiserstraße, in Höhe der Hausnummer 30. Neben sich hatte er seinen Rucksack gestellt, auf dem er sein iPhone 13 abgelegt hatte. Dort näherten sich ihm mehrere Männer, die ihn nach Zigaretten fragten. Der 34-Jährige bemerkte dabei, wie einer der ...

mehr