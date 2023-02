POL-F: 230224 - 0241 Frankfurt-Stadtgebiet: Faschingskontrollen - Bilanz der Polizei

Frankfurt (ots) - (dr) Nach einem schweren Raub auf einen 55-jährigen Mann, der am gestrigen Mittwoch (22. Februar 2023) als Geldbote in Ginnheim unterwegs war, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Der 55-Jährige begab sich gegen 13:20 Uhr zu seinem Pkw, welcher "Am Mühlgarten" abgestellt war. Angekommen am Fahrzeug, nahm er aus diesem einen Beutel, in den er eine ...

mehr