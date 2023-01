Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Fahrrades

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, zwischen 7.00 Uhr und 13.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen insgesamt zwei Kinderfahrräder der Marken Greens sowie Puky, welche unverschlossen in einer Bushaltestelle in der Artlandstraße/Ecke Plaggenweg standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Pkw angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Januar 2023, 18.00 Uhr und Dienstag, 24. Januar 2023, 20.00 Uhr, ging eine bislang unbekannte Person einen VW Passat an, welcher in der Pregelstraße stand. Aus dem Fahrzeug entwendete die Person diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Januar 2023, 16.00 Uhr und Mittwoch, 25. Januar 2023, 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf einer Baustelle im Ritzereiweg einen Minibagger, indem die Lüftungsabdeckung auf der Rückseite der Fahrerkabine oben eingedrückt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 14.17 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Straße Zu den Fischteichen und wollte nach rechts auf die B213 abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten 74-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg, der den Radweg in Richtung Ahlhorn befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 25. Januar 2023, zwischen 8.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang einen Volvo V40, welcher auf einem Parkplatz in der Museumsstraße stand. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Heute Morgen, 26. Januar 0223, um 4.14 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Am Brutberg in Fahrtrichtung Kneheim und kam nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Zusammenhang mit überfrierender Nässe ins Schleudern. Der Pkw drehte sich, kam linksseitig von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck an einen Baum. Der Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer aus Molbergen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 24. Januar 2023, um 07.17 Uhr, befand sich ein jugendlicher Fahrradfahrer stehend auf der Verkehrsinsel auf dem Beverbrucher Damm. Da auf der noch zu überquerenden Spur ein Lkw verkehrsbedingt halten musste, musste auch der Jugendliche warten. Währenddessen fuhr hinter ihm aus Kellerhöhe kommend ein weißer Transporter mit großem Anhänger in den Kreisverkehr ein. Dabei wurde der Jugendliche von einem überragenden Holzbalken gestreift. Der Fahrzeugführer des weißen Transporters stieg aus und erkundigte sich nach dem Radfahrer. Dieser äußerte, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin entfernte sich der Transporterfahrer vom Unfallort. Der Jugendliche bekam später Schmerzen am Rücken und erschien am Folgetag zur Anzeigeerstattung. Der Fahrer des Transporters war ca. 40 Jahre alt, hatte einen Vollbart und trug eine orangene Warnjacke und eine Schirmmütze. Er sprach Deutsch mit Akzent. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 15.46 Uhr, fuhr ein 12-jähriges Kind mit einem Fahrrad auf der Kirchhofstraße stadteinwärts und überfuhr nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Ampel an der Kreuzung Molberger Straße / Bergstraße / Kirchhofstraße. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr in diesem Moment auf der Bergstraße in Richtung Molberger Straße. Es kam schließlich zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Das Kind wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell