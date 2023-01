Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schwelbrand in Filteranlage

Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, gegen 10.35 Uhr kam es in einer Werkstatt in der Schulstraße zu einem Schwelbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine dortige Filteranlage in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Altenoythe, die mit zwei Löschfahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, gegen 20.07 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Barßel mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Scharrel kommend in Richtung Ramsloh. Im Einmündungsbereich wollte sie nach rechts in Richtung Barßel abbiegen, bemerkte einen dortigen Kurvenbereich zu spät und fuhr geradeaus auf eine dortige Ackerfläche. Die Fahrerin, sowie sein 20-jähriger Beifahrer, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

