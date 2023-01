Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. Januar 2023, 08.00 Uhr und Mittwoch, 25. Januar 2023, 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Kokenmühle das vordere Kennzeichen eines Pkw des Herstellers Seat Alhambra. Das Fahrzeug stand auf einem dortigen Stellplatz. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek, 04445-95074-0 entgegen.

Lohne - Farbschmierereien

Am Sonntag, 22. Januar 2023, um 15.00 Uhr wurde eine Farbschmiererei an der Außenfassade eines Verbrauchermarktes in der Christoph-Berndhard-Straße entdeckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 24. Januar 2023, zwischen 7.00 Uhr und 15.30 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die Fahrertür eines schwarzen VW Golf, welcher in der Straße Evers Berg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Ladendieb flüchtet

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person mehrere Whiskyflaschen aus einem Supermarkt in der Straße Im Gleisbogen. Als an der Kasse vorbeilief, wurde er angesprochen und floh aus dem Markt. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Mann ist ca. 25 Jahre alt, ca. 165 bis 170cm groß und hatte blonde Haare mit einem Undercut-Schnitt. Er trug eine dunkelblaue Jacke sowie eine hellblaue Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 04.22 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamte hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, 18.03 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Falkenrotter Straße. Am Fahrzeug war eine Veränderung der Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit einer Fahrwerksveränderung vorgenommen worden, ohne dass eine erforderliche Begutachtung durchgeführt wurde. Zudem wurden die Rückleuchten mit Tönungsfolie beklebt. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, um 05.50 Uhr, befuhr eine 40-Jährige aus Bohmte die Osterdammer mit einem Pkw und bog nach links auf die Wiesenstraße auf. Hierbei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Drebber, der von der Osterdammer Straße nach rechts auf die Wiesenstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 39-Jährige leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, von 08.25 Uhr bis 08.35 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem Pkw die B 69, Oldenburger Straße, in Richtung Langförden. Als der 57-jährige Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Vechta auf. Der 25-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzte 18.000 Euro.

Visbek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 21.01 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Großenkneten die L 880, Ahlhorner Straße in Richtung Visbek. In einer Linkskurve kam der 25-jährige Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-jährige Pkw-Fahrer sowie ein 24-jähriger Beifahrer aus Großenkneten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Bakum - Fahrzeuge kontrolliert

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, 11:50 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Bakum, im Ortsteil Lüsche auf zwei Handwerkerfahrzeuge aufmerksam, die auf der Essener Straße (L843) in Richtung Essen fuhr. Ein Fahrzeug konnte am Ortsausgang Lüsche angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 35-jähriger Mann aus Dorsten, der angab, Montagearbeiten in Essen/Olb. durchzuführen. Sowohl er, als auch sein Beifahrer konnten keinerlei Ausweispapiere, bzw. auch keinen Führerschein vorlegen, diese Unterlagen seien in einem Hotel in Essen/Olb. Daher entschloss sich die Streifenwagenbesatzung die Papiere in Essen einzusehen und begleitete das Fahrzeug nach Essen. Statt ein Hotel anzusteuern, entschloss sich der 35-Jährige nun den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Langen Straße anzufahren, wo auch das zweite Fahrzeug der Kolonne geparkt stand. Eine Überprüfung der nun vorgelegten Papiere brachte das Ergebnis, dass der Transporter nicht versichert war. Er wurde daher vor Ort entstempelt. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeugs hatte ein Problem. Dieser hatte nämlich keinen Führerschein und konnte von den eingesetzten Beamten eindeutig als der identifiziert werden, der zuvor durch Lüsche gefahren war. Gegen den 35-Jährigen aus Dorsten und dem 22-Jährigen, ebenfalls aus Dorsten, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

