Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230224 - 0243 Frankfurt-Sachsenhausen: 26-Jähriger mit Schreckschusswaffe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am gestrigen Donnerstag, den 23. Februar 2023, einen 26-jährigen Mann festgenommen, der in "Alt-Sachsenhausen" zwei Männer mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll.

Eine Zeugin wählte gegen 21:00 Uhr den Notruf, als sie einen Mann bemerkte, der offensichtlich einen anderen mit einer Schusswaffe bedrohte. Der 46-jährige Geschädigte meldete sich wenig später ebenfalls bei der Polizei, als sein Gegenüber bereits weitergezogen war. Eine Vielzahl an Polizeikräften begab sich daraufhin in die Fahndung nach dem Verdächtigen, welcher kurz darauf widerstandslos festgenommen werden konnte. In seinem Hosenbund führte der 26-jährige Mann eine Schreckschusswaffe sowie in der Hosentasche einen Schlagring mit sich. Beides stellten die Beamten sicher. Zwischenzeitlich hatte sich ein weiterer Geschädigter, 23 Jahre alt, bei einer in die Fahndung eingebundenen Polizeistreife gemeldet und angegeben, ebenso mittels Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Für den 26-Jährigen ging es nach der Festnahme für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum örtlichen Polizeirevier. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Er wurde später an seine Lebensgefährtin übergeben.

Etwa zwanzig Minuten zuvor kam es in der Niederräder Landstraße, Nahe der Wohnanschrift des Festgenommenen, zu einer Wahrnehmung eines Mannes mit einer Schusswaffe, weshalb in diesem Bereich bereits mehrere Polizeistreifen eingesetzt waren. Ob ein Zusammenhang zur Bedrohung besteht, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

