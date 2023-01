POL-S: Ins Gesicht geschlagen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Ein unbekannter Mann hat einen 17-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark am Donnerstagnachmittag (19.01.2023) zu Boden geschlagen und ihn bestohlen. Der 17 Jahre alte Jugendliche wartete gegen 16.30 Uhr am U-Halt Sportpark auf die Stadtbahn in Richtung Gerlingen, als eine unbekannte Person ihm ins Gesicht schlug und das Karten-Etui aus dessen Jackentasche stahl. Der in Richtung Bahnbrücke Flüchtende wird als 18 bis 20 Jahre alter und 180 Zentimeter großer Mann mit einer dunkleren Hautfarbe beschrieben. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen der Marke Nike Air Max Plus bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

