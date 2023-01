Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (19.01.2023) in der Unterländer Straße hat eine 52 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten. Eine 23 Jahre alte Frau war gegen 05.45 Uhr mit ihrem Mitsubishi von der Zabergäustraße aus kommend in der Ludwigsburger Straße unterwegs. Als sie anschließend in den Kreisverkehr an der Ludwigsburger Straße einfuhr und diesen an der Ausfahrt zur Unterländer Straße wieder verlassen wollte, erfasste sie die 52 Jahre alte Fußgängerin, die an dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

