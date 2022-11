BPOL NRW: 17-Jähriger rastet in Wuppertal-Oberbarmen aus - Bundespolizei greift ein

Wuppertal (ots) - Ein Mann (40) belästigte am Freitagnachmittag (18. November), um 16.45 Uhr, zwei Frauen (21, 24) in einem Zug auf dem Weg von Dortmund nach Wuppertal. Beamte der Bundespolizei konnten den Exhibitionisten im Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen stellen. Die 21- und 24-jährigen Syrerinnen wurden auf der Dienststelle der Bundespolizei am Wuppertaler Hauptbahnhof vorstellig und berichteten, dass ein Mann im Zug ...

