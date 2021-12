Polizeidirektion Lübeck

Neue Leiter des Führungsstabes der PD Lübeck und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck treten ihr Amt an

- Hans-Jürgen Köhnke geht in den Ruhestand - Thomas Wolff ist neuer Leiter des Führungsstabes und ständiger Vertreter des Behördenleiters - Detlev Zawadzki übernimmt die Leitung der Bezirkskriminalinspektion Lübeck

Nach gut 44 Jahren im Polizeidienst ging der Leiter des Führungsstabes und ständiger Vertreter des Behördenleiters der Polizeidirektion Lübeck, Kriminaldirektor Hans-Jürgen Köhnke, mit Ablauf des 30.November 2021 in den Ruhestand. Der Kriminaldirektor wurde am 03. Oktober 1977 als Polizeiwachtmeister im mittleren Dienst der Schutzpolizei eingestellt und durchlief alle Laufbahnen der Polizei. Im gehobenen Dienst wechselte er in den Bereich der Kriminalpolizei. Nach einer langjährigen Tätigkeit als Leiter der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe wurde er im Juli 2020 Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion Lübeck.

Seit dem 1. Dezember 2021 ist Kriminaldirektor Thomas Wolff der Leiter des Führungsstabes und ständiger Vertreter des Behördenleiters der Polizeidirektion Lübeck und tritt damit die Nachfolge von Hans-Jürgen Köhnke an.

Dienstlich war Thomas Wolff bereits in den 90er Jahren als Ermittler in Lübeck tätig. Nach seinem Abschluss an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup war er in Bad Segeberg für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen verantwortlich. Danach folgten drei Jahre in Lübeck als Leiter des Stabsbereiches 1 "Organisation und Einsatz" und fünfeinhalb Jahre als Leiter der Kriminalinspektion Neumünster. Zuletzt war er für die Bezirkskriminalinspektion Lübeck (BKI) verantwortlich.

Ebenfalls seit Dezember 2021 übernimmt der ehemalige Leiter der Fachinspektion 2 der BKI Lübeck, Kriminaldirektor Detlev Zawadzki, die Gesamtleitung der Bezirkskriminalinspektion Lübeck mit den Fachinspektionen 1 und 2. Der Kriminaldirektor ist seit 1980 bei der Landespolizei und war nach seiner Zeit beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) bei verschiedenen Kommissariaten in Lübeck tätig. Der Lübecker ist seit 1995 im höheren Dienst und hatte in der Folge Funktionen beim Innenministerium, in Eutin sowie dem Landeskriminalamt inne. Seit 2014 war er für die Fachinspektion 2 der BKI Lübeck verantwortlich. In den dazugehörigen Kommissariaten wird die überörtliche Kriminalität in den Kreisen Ostholstein, Stormarn, dem Herzogtum Lauenburg und der Hansestadt Lübeck bearbeitet. Zudem war er der stellvertretende Leiter seiner neuen Funktion.

