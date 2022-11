Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann entblößt sich in Wuppertal-Oberbarmen im Zug

Wuppertal (ots)

Ein Mann (40) belästigte am Freitagnachmittag (18. November), um 16.45 Uhr, zwei Frauen (21, 24) in einem Zug auf dem Weg von Dortmund nach Wuppertal. Beamte der Bundespolizei konnten den Exhibitionisten im Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen stellen.

Die 21- und 24-jährigen Syrerinnen wurden auf der Dienststelle der Bundespolizei am Wuppertaler Hauptbahnhof vorstellig und berichteten, dass ein Mann im Zug ihre Blicke suchte, die Hose runterzog und anschließend sein Geschlechtsteil vorzeigte. Sie seien schon mehrmals von dem Mann in gleicher Tathandlung belästigt worden. Er sei anschließend bei Halt in Wuppertal-Oberbarmen ausgestiegen.

Beamte der Bundespolizei fuhren unverzüglich den Bahnhof Oberbarmen an und fahndeten nach dem Tatverdächtigen mittels Personenbeschreibung. Der 40-jährige Serbe wurde angetroffen und der Dienststelle zugeführt. Der Mann lag bereits im polizeilichen System ein. Wegen fehlender Haftgründe wurde er entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

