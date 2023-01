Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Fahrscheinkontrolle gewehrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.01.2023) einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne Fahrschein mit der Stadtbahn gefahren zu sein und sich gegen die Kontrolle gewehrt zu haben. Ein 63-jähriger Fahrausweisprüfer kontrollierte den 25-Jährigen gegen 13.00 Uhr in der Stadtbahn U9 in Richtung Hauptbahnhof. Dabei stellte der Prüfer fest, dass der Mann keinen gültigen Fahrausweis hatte. An der Haltestelle Bergfriedhof versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Eine 52-jährige Fahrausweisprüferin und der 63-Jährige versuchten, den Mann mehrfach an einer Flucht zu hindern wodurch es zu einem Handgemenge kam und sich beide Kontrolleure leichte Verletzungen zuzogen. Schließlich gelang es ihnen, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

