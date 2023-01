POL-S: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (17.01.2023) in eine Gaststätte an der Vaihinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr ein Fenster am Haupteingang auf und gelangten so in die Gaststätte. Aus den dortigen Spielautomaten stahlen sie mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

mehr