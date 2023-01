Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Laptops aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (19.01.2023) zwei Laptops aus einem Auto gestohlen, das in einer Tiefgarage am Kleinen Schlossplatz geparkt war. Die Diebe erbeuteten zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise die zwei Laptops im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Innenraum des VWs und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Präventionstipps:

Gelegenheit macht Diebe! - Lassen Sie kein Geld oder Wertsachen sichtbar im Auto liegen! - Verschließen Sie Ihr Auto auch bei kurzer Abwesenheit immer! - Stellen Sie Ihr Auto, wenn möglich, an gut einsehbaren und beleuchteten Plätzen ab! - Melden Sie jeden Diebstahl bei der Polizei! Teilen Sie auch verdächtige Wahrnehmungen mit.

