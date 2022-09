Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: In geöffnete Tasche gegriffen

Unbekannter entwendet Geldbörse

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstag (13.9.) sein Unwesen in der Bismarckstraße an der Bahnhaltestelle "Klinikum" getrieben und eine 82-jährige Darmstädterin bestohlen. Unbemerkt hatte sich der Täter gegen 14.15 Uhr von hinten der wartenden Passantin genähert, ihr unvermittelt in die Tasche gegriffen und die Geldbörse entwendet. Mit seiner Beute trat er die Flucht über das Klinikgelände in Richtung Grafenstraße an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Er wurde als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zudem trug er einen schwarzen Bart und hatte schwarze Haare. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

