Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Autofahrer bei Unfall im Kreuzungsbereich verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, kollidierten zwei Autofahrer im Kreuzungsbereich Ewaldstraße/Gelsenkirchener Straße. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Herne fuhr auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Westen. Von hier aus wollte er nach links in die Ewaldstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des Herners um 180 Grad.

Ob sich die beiden Autofahrer leicht oder schwerer verletzten, konnte vor Ort noch nicht sicher eingeschätzt werden. Beide wurden im Krankenhäuser gefahren.

Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell