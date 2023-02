Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230224 - 0246 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahmen nach Crack-Handel

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 29 und 35 Jahre alte Männer und eine 38-jährige Frau fielen am gestrigen Mittwoch in der Moselstraße auf, als Polizeibeamte einen Handel mit Betäubungsmittel beobachteten. Zwei von ihnen wollten sich zunächst durch Flucht entziehen. Letztendlich konnte das Trio festgenommen werden.

Gegen 12:58 Uhr sahen Polizeibeamte in der Moselstraße einen 29-Jährigen, der offenkundig Betäubungsmittel verkaufte, anschließend jedoch in einem dortigen Hotel verschwand. Als die Fahnder den jungen Mann kurz darauf im Bereich der Taunusstraße wiedersahen, erfolgte dessen Festnahmen. Dies bemerkten offenbar auch ein 35-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau, welche beim Anblick der Festnahme umgehend die Beine in die Hand nahmen und in das zuvor vom 29-Jährigen aufgesuchte Hotel rannten. Die Beamten nahmen sofort ihre Verfolgung auf. In einem vom 29-Jährigen angemieteten Hotelzimmer stießen sie dann auf die beiden Davongelaufenen. Offenbar versuchte die Frau im Bad noch Drogen zu vernichten bzw. an ihrem Körper zu verstecken, was jedoch aufgrund der zügigen Festnahme unterbunden wurde. Die Polizeibeamten stellten bei der Dursuchung des Zimmers und der Angetroffenen rund 23 Gramm Heroin und 0,3 Gramm Crack an Drogen sicher sowie eine Feinwaage und mutmaßliches Drogengeld.

Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der festgenommene 29-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam hingegen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Drogenhandels wurde eingeleitet.

