Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230225 - 0248 Frankfurt-Eckenheim: Tätliche Auseinandersetzung - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren am Freitag, den 24. Februar 2023, gegen 17.10 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Sigmund-Freud-Straße.

Gemäß ihren Angaben trafen sie dort in Höhe der Hausnummer 77 auf drei ihnen unbekannte Männer, mit denen es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam. In deren Verlauf wurden die beiden Geschädigten jedoch geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und durch Messerstiche verletzt. Während der 17-Jährige dabei lediglich leicht verletzt wurde, musste der 16-Jährige in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Täter flüchteten schließlich mit einem weißen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die Geschädigten begaben sich in ein in der Nähe befindliches Vereinsheim, von wo aus um Hilfe telefoniert wurde.

Täterbeschreibung:

1. Täter: etwa 16 Jahre alt, ca. 164 cm groß, schwarze Hautfarbe. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und einer Kappe. 2. Täter: Etwa 28 Jahre alt, ca. 172 cm groß, "massiges" Erscheinungsbild. Dunkle Haare, Vollbart. Insgesamt schwarz gekleidet, trug eine Jeans. 3. Täter: Etwa 170 cm groß, schwarz gekleidet, mit Jeans und Mütze.

Personen, welche zu diesem Vorkommnis oder zu dem benutzten Kleinwagen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551199 in Verbindung zu setzen.

