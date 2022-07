POL-SE: Bönningstedt - Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Gartencenters

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (10.07.2022) ist es in der Straße "Am Mühlenteich" zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in die Wohnräume einer Wohnung im 1. Obergeschoss zu gelangen. Um 02:44 Uhr wurde ein 86-jähriger Rentner durch Geräusche aus dem ...

mehr