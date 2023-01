Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

PI Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 20.01.2023, kam es in den Abendstunden aufgrund des starken Schneefalls zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt, bei welchen glücklicherweise nur Blechschäden entstanden. Hierbei waren zwischen 17:45 Uhr - 18:30 Uhr drei Auffahrunfälle auf schneebedeckter Fahrbahn zu verzeichnen, welche sich auf der B 47 zwischen der BAB6 und Hettenleidelheim, auf der L 520 zwischen Wattenheim und Carlsberg und der L 453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal ereigneten. Es entstanden dabei Sachschäden zwischen ca. 1500 - 2000EUR. Gegen 18:30 Uhr kam im Bereich der Langgasse in Asselheim ein 34-Jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 2200EUR. Weiterhin kam gegen 18:40 Uhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin ins Rutschen, als sie von der Neuleininger Straße in Tiefenthal in den Eidechsenweg abbiegen wollte. Sie stieß dabei gegen eine Grundstückmauer. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1100EUR. Schließlich kam gegen 22:20 Uhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin auf der L 453 zwischen Obersülzen und Dirmstein in einer Linkskurve im Bereich "Wörschberger Hohl" von der winterglatten Fahrbahn ab. Hierbei touchierte die Pkw-Fahrerin einen Baum und beschädigte mehrere Wingertszeilen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000EUR. Der geschädigte Eigentümer der Wingertszeilen wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Bei allen Verkehrsunfällen hatten die unfallbeteiligten Pkw Winterreifen mit ausreichend Profiltiefe angebracht.

