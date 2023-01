Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Witterungsbedingter Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

B39 bei Weidenthal (ots)

Am 20.01.2023 gegen 22:46 Uhr kam es auf der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Zwei PKW, welche in entgegengesetzte Richtung fuhren, kamen in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Straße ins Rutschen. Hierbei kollidierten die Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000 Euro. Die unverletzten Fahrzeugführer konnten die Unfallörtlichkeit selbständig verlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell