POL-WOB: Wendemanöver misslingt - Vier Leichtverletzte bei Unfall

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 5

01.03.2023, 07.40 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 5 in Nordsteimke in Wolfsburg. Dabei wurden vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen befuhr ein 43 Jahre alter Passat-Fahrer die Kreisstraße aus Nordsteimke kommend Richtung stadteinwärts. In Höhe der Nicolaistraße wendete der Fahrer, um wieder in Richtung Nordsteimke zu fahren. Dabei übersah er den aus Richtung Steimker Gärten kommenden VW Touran, der mit drei Personen besetzt, in Richtung Hehlingen unterwegs war. Der 59-Jährige Touran-Fahrer wollte einen Zusammenstoß mit dem Passat zu verhindern und versuchte auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden 57 Jahre alten Crafter-Fahrerin. Der 59-Jährige, die Crafter-Fahrerin sowie ihre 88 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Touran und der Crafter wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

