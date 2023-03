Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung mit Messer verletzt - 26-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Wilhelmstraße

28.02.2023, 09.40 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein 61-jähriger Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in der Wilhelmstraße in Helmstedt von einem 26 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Nach kurzer Flucht stellte sich der Tatverdächtige bei der Polizei in Helmstedt.

Der Mitarbeiter befand sich am Dienstagvormittag mit dem 26-Jährigen zu einem Beratungsgespräch in einem Besprechungsraum der Bildungseinrichtung. Plötzlich und völlig unvermittelt griff der Mann den Mitarbeiter mit einem Messer an und verletzte ihn dabei leicht. Im Anschluss flüchtete der 26-Jährige aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Kollegen des 61-Jährigen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Gegen 11.30 Uhr erschien der Tatverdächtige auf der Wache des Polizeikommissariates Helmstedt und stellte sich. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der zuständige Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte am Mittwoch einen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Am frühen Nachmittag wurde der Tatverdächtige einem Richter am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl und der 26-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell