Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Friedrich-Ebert-Straße

Einbruch

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (02.11.22), in der Zeit von 16.15 Uhr bis 20.05 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Tür eines freistehenden Hauses auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ascheberg auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung. Im ersten Obergeschoss traten sie die Wohnungstür ein. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Angaben wurden Bargeld entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell