Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ferdinand-Kortmann-Straße/Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Firmenhalle in Nordkirchen abgesehen. Sie beschädigten ein Rolltor zur Halle und gelangten so in das Innere. Dort stahlen sie diverse Maschinen und Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (28.10.) 16 Uhr und Mittwochmorgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02591/7930.

