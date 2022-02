Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220228.1 Schwentinental: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwentinental (ots)

Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 202 in Schwentinental zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer gegen 21:35 Uhr die Bundesstraße 202 aus Richtung Schwentinental kommend in Fahrtrichtung Rastorfer Kreuz. Der 16-Jährige habe mit seinem Krad in Höhe der Dorfstraße wenden wollen. Als er sich mittig der beiden Fahrstreifen befunden habe, sei eine hinter ihm fahrende Autofahrerin zum Überholen ausgeschert. Die 26-jährige Fahrerin eines grauen VW Polos habe den Kradfahrer zu spät bemerkt, es kam zu einem Auffahrunfall. Der Kradfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme veranlassten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Preetz eine Vollsperrung der Bundesstraße.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Preetz haben die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell