Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher werden durch Bewohner gestört - Täter flüchten unerkannt

Söllingen (ots)

Söllingen, Pabstorfer Weg

28.02.2023, 14.55 bis 15.31 Uhr

Söllingen, Bahnhofstraße

01.03.2023, 02.25 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Pabstorfer Weg in Söllingen ein. Ein Einbruchsversuch in der Nacht zu Mittwoch in der Bahnhofstraße scheiterte glücklicherweise. Bei den Tatbegehungen wurden die Einbrecher durch die in den Häusern befindlichen Eigentümer gestört und konnten mit ihrem Diebesgut unerkannt flüchten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am Dienstagnachmittag hielt sich die Eigentümerin eines Einfamilienhauses im Pabstorfer Weg in ihrem Keller auf. Als sie nach etwa einer halben Stunde wieder in die Wohnräume kam, stellte sie zu ihrem Schrecken fest, dass einige Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen geöffnet und offensichtlich durchsucht worden waren. Bei der Spurensicherung durch die eingesetzten Beamten wurde ersichtlich, dass sich die Täter gewaltsam über die Terassentür Zutritt verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Täter durch Geräusche aus dem Keller gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Vorher konnten sie jedoch Schmuck und Bargeld an sich nehmen.

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Bewohnerin eines Hauses in der Bahnhofstraße wach, als sie Geräusche an den Rollläden ihres Fensters wahrnahm. Als sie bemerkte, dass der Rollladen von einer unbekannten Person nach oben geschoben wurde, fing sie an zu schreien. Daraufhin ließ der Täter schlagartig den Rollladen herunter und floh in unbekannte Richtung.

Personen, die zu dem Tageswohnungseinbruch oder dem Einbruchsversuch in der Nacht Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell