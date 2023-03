Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

28.02.2023, 19.35 Uhr

Unbekannte Täter begingen am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in der Porschestraße in Wolfsburg einen räuberischen Diebstahl, bei dem ein Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Die Täter entkamen ohne Diebesgut.

Der Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Wolfsburger Fußgängerzone beobachtete am Dienstagabend zwei unbekannte Männer, die mehrere Flaschen Parfüm in eine mitgebrachte Tasche steckten. Als der Mitarbeiter einen der Täter ansprach und ihn am Verlassen des Geschäftes hindern wollte, riss sich der Dieb los, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten. Dabei wurde der Mitarbeiter leicht verletzt. Der Täter rannte nach dem Losreißen aus dem Geschäft in Richtung Nordkopf und wurde von dem Mitarbeiter verfolgt, der ihn jedoch kurze Zeit später aus den Augen verlor. Auf der Flucht verlor der Täter zwei Taschen. Bei der Nachschau in den Taschen wurden die gestohlenen Parfüms sowie weiteres Diebesgut gefunden.

Dem zweiten Täter war es in der Zwischenzeit ebenfalls gelungen in unbekannte Richtung zu flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Zeugen, die die flüchtenden Täter gesehen haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

