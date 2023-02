Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Einfamilienhaus - Ursache unklar

Lehre (ots)

Lehre, OT Flechtorf, Immelaagsberg

27.02.2023, 08.00 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Montagmorgen ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Immelaagsberg in Flechtorf aus. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro beläuft.

Am Montagmorgen wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg über ein brennendes Einfamilienhaus in Lehre informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang dichter Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoß und die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Räume des Hauses konnte somit verhindert werden. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand vollständig gelöscht.

Die Ermittler der Polizei haben den Brandort beschlagnahmt und mit den Ursachen zur Brandentstehung begonnen. Zur Klärung der Brandursache wird die Polizei nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig einen Brandsachverständigen hinzuziehen. Der Rest des Hauses ist weiterhin bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell