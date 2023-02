Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt - Unfallhergang derzeit unbekannt

Lehre (ots)

Lehre, Landesstraße 295, zwischen Dibbesdorf und Wendhausen 26.02.2023, 14.50 Uhr

Auf der Landesstraße 295, zwischen Dibbesdorf und Lehre, ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer 47-jährigen Tiguan-Fahrerin und einem 87- Jahre alten Pedelec-Fahrer, bei dem der Zweiradfahrer tödlich verletzt wurde. Die Unfallstelle wurde mehrere Stunden gesperrt.

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 47-jährige aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem Tiguan aus Dibbesdorf kommend die L 295 in Richtung Wendhausen. Der 87-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel war mit seinem Pedelec unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Senior auf einem aus Richtung Dibbedorf kommend rechtsseitig gelegenen Waldweg und bog etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Braunschweig-Ost nach rechts auf den Radweg ab. Aus bislang unbekannter Ursache wurde er Sekunden später von dem auf gleicher Höhe befindlichen und in Richtung Wendhausen fahrenden Tiguan frontal erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 87-Jährige schwere Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden die Fahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger beauftragt. Während der Unfallaufnahme und Begutachtung wurde die Landesstraße für etwa zwei Stunden gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittler bitten deshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/941050 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell