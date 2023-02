POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots) - Lehre, Kreisstraße 58 26.02.2023, 00.00 bis 04.30 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag eine Scheune an der Kreisstraße 58 zwischen Lehre Kampstüh und Boimstorf in Brand. Die Scheune wurde völlig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Eine angrenzende Kreisstraße wurde stundenlang gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. ...

mehr