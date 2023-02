Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülleimer an Bushaltestelle gerät in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Rabenberg, Braunschweiger Straße 28.02.2023, 09.30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstagmorgen ein Mülleimer an einer Bushaltestelle an der Braunschweiger Straße in Brand. Das aus Kunststoff bestehende Behältnis wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr an der stadtauswärts befindlichen Bushaltestelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Mülleimer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die erschien Minuten später am Ort und löschte den Kleinbrand ab.

Die Polizei kann technischen Defekt als Brandursache ausschließen und geht daher von Brandstiftung aus. Da die Braunschweiger Straße zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Autofahrern oder Insassen von Linienbussen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell