Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Baumarkt

Werl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an einem Baumarkt an der Hammer Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hatten zunächst einen Zaun geöffnet um auf das Gelände zu gelangen. Hier schnitten Sie ein Loch in die Außenhaut des Gebäudes. Im Inneren konnten die Diebe eine noch nicht genau bestimmte Zahl von Elektrowerkzeugen im Wert von mehreren 10.000,- EUR entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

