POL-DN: LKW-Unfall in Düren: Beide Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Vettweiß (ots) - Unbekannte Diebe drangen am frühen Mittwochmorgen in den REWE-Markt in Vettweiß ein und entwendeten Tabakwaren. Am Mittwochmorgen, gegen 03:15 Uhr hebelten der oder die Täter eine Nebeneingangstür zum Markt auf und gelangten so in das Innere. Hier entwendeten sie eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

mehr