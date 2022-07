Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radler überschlägt sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Theodor-Heuss-Straße einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn zu Fall gebracht. Der Biker stürzte über die Motorhaube des Pkw und blieb verletzt am Boden liegen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren sowohl Auto als auch Fahrrad in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. Als der 82-jährige Autofahrer nach rechts zum Davenportplatz abbiegen wollte, kreuzte er den Weg des Radlers. Der 34-Jährige konnte nicht mehr bremsen - er prallte dem Mercedes in die Seite, überschlug sich auf der Motorhaube und stürzte auf die Straße. Passanten versorgten den Verletzten, bis der Rettungsdienst vor Ort eintraf.

Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. |cri

